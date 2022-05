Prefeitura de Dourados libera pesca durante o Dia do Trabalhador no Parque do Lago

A liberação começa às 7h com término às 18h

O prefeito Alan Guedes anunciou a liberação da pesca no Parque Antenor Martins, Parque do Lago, das 7h às 18h. A liberação ocorre em comemoração ao Dia do Trabalhador, como opção de lazer para toda a família.

“Tomamos essa decisão após ver a adesão da população no último Pesque e Leve. Muita gente passou o dia no parque, junto com a família, e a liberação busca proporcionar momentos como esses”, pontuou.

O regulamento permanece o mesmo e a liberação será apenas para o dia do Trabalhador, com início às 7h e término às 18h. Cada pescador poderá ter apenas um equipamento de pesca e o peixe capturado poderá ser levado de forma gratuita, com limite de 5 peixes por pessoa.

Regulamento

1- Só é permitida UMA LINHA NA ÁGUA POR PESCADOR, ou seja, apenas um equipamento de pesca por pessoa;

2- É proibida a utilização de qualquer outro apetrecho de pesca em desacordo com a legislação, como redes, tarrafas, joão bobo, espinhel, etc;

3- O peixe capturado pode ser levado para casa sem qualquer custo para o participante do “Pesque e Leve”;

4- Cada pessoa poderá levar até 5 (cinco) exemplares de peixes para casa, não importando qual espécie seja capturada;

5 – Fica proibida a alimentação dos peixes com ceva, milhos, farelos, quireras, entre outros;

6- Crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas por pais ou responsável;

7- Nos dias de pesca fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas dentro do Parque;

8 – Fica autorizada a entrada de cadeiras, assentos, água e alimentos;

9- Fica proibida a entrada de veículos dentro do Parque.

10- O usuário que descumprir as normas da pescaria poderá ser retirado do local e não poderá participar dos outros dias do evento;

11- Os participantes deverão recolher os lixos pessoais gerados durante o evento;

12- Fica proibida qualquer tipo aparelhagem sonora levada pelos participantes;

13- Qualquer confusão, animosidades e desentendimentos, os participantes envolvidos poderão ser retirados do local.