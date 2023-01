Prefeitura de Dourados inicia envio de carnês do IPTU 2023

Estimativa de arrecadação neste ano é de R$ 100 milhões

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, inicia o envio dos carnês do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de 2023 pelos Correios, neste mês. Foram enviados 99.545 boletos para o serviço postal e a expectativa é de que a entrega seja concluída até o dia 20 de janeiro. A estimativa de arrecadação para este ano é de R$ 100 milhões.

O diretor do Departamento de Administração Tributária, Norato Marques de Oliveira, ressalta que a recomendação é que a população espere até o dia 25 para comparecer à Central do Cidadão retirar guias do IPTU. “Só será emitida segunda via na Central ou Poupatempo a partir de 25 de janeiro. Os contribuintes não devem procurar os locais antes porque esperamos que até essa data todos já tenham recebido via Correios”, pontuou.

O vencimento da Cota Única, ou da primeira parcela do carnê, ocorre no dia 10 de fevereiro. A Prefeitura de Dourados oferece descontos para o contribuinte que optar pelo pagamento à vista. O programa “Bom Pagador” concede redução de 30% para quem pagou o IPTU dessa maneira nos últimos quatro anos, e de 20% aos cidadãos que pagaram de forma parcelada nos últimos quatro anos.

Existe também o desconto de 15% concedido aos contribuintes que pagarem o IPTU à vista, mas tenham imóveis com débitos parcelados e em dia. Por fim, há o desconto de 10% para os proprietários de imóveis com débitos, mas que decidam pagar o imposto deste ano à vista.

O pagamento pode ser realizado em qualquer agência da rede bancária ou nas Casas Lotéricas para os contribuintes com CPF/CNPJ válidos.

Serviço

Os boletos do IPTU 2023 e de anos anteriores podem ser emitidos de forma on-line clicando aqui, basta seguir a opção “Emissão de DAM”.