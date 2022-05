Prefeitura de Dourados inicia capacitação de profissionais da saúde

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), começou em abril a capacitação dos profissionais da saúde, as aulas seguem até junho. Durante o período serão abordados vários temas relevantes para melhorar o funcionamento e atendimento na rede pública.

O Departamento de Atenção Primária via Comissão de Cuidados com a Pele (comissão constituída por profissionais da Rede de Saúde do Município) realizou uma capacitação para os Enfermeiros da Rede de atenção primária e também da especializada, para aprimoramento e atualização de técnicas de atendimento aos portadores de lesão na pele (feridas).

Ministrada pela Enfermeira Karina Macário, o curso tem carga horária de 20 horas. “O objetivo é o aprimoramento dos conhecimentos teóricos e práticos através de técnicas de baixo impacto, relativos ao tratamento de feridas, o que irá proporcionar um melhor atendimento, com recuperação mais efetiva do paciente e consequente redução de tempo de tratamento e custo”, detalhou a Karina.

O secretário municipal da Saúde, Waldno Lucena também ministrou aulas voltadas para os médicos que atendem na rede pública abordando o uso do Prontuário eletrônico do cidadão (PEC) do eSUS e discussão das metas do Previne Brasil, novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) pelo Ministério da Saúde.

“Essas capacitações são de extrema importância para atualizar nossos servidores e melhorar o atendimento final à população. Um prontuário médico bem preenchido, por exemplo, agiliza todos os procedimentos que a equipe vai executar. Quando há a troca do plantão, o outro médico precisa ter informações de qualidade para dar seguimento ao atendimento sem prejuízo”, conclui Waldno.