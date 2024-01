Prefeitura de Dourados inicia a entrega dos carnês do IPTU 2024

O envio teve início no dia 3 de janeiro e a previsão é que seja concluída até o próximo dia 31

A Prefeitura de Dourados deu início ao envio dos carnês do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de 2024 pelos Correios, no dia 3 de janeiro. O vencimento da Cota Única, ou da primeira parcela do carnê, ocorre no dia 15 de fevereiro.

O diretor do Departamento de Administração Tributária e Fiscal, Norato Marques de Oliveira, ressalta que a previsão da finalização das entregas é dia 31 de janeiro. “Segundo a empresa dos Correios, entre 15 e 20% dos carnês já foram entregues. O prazo para chegada dos carnês é até o dia 31 de janeiro, caso não chegue até este dia, a população pode procurar a Central Cidadão para solicitar uma nova guia. A partir do dia 05 de fevereiro, pode procurar a Central para emitir a segunda via”, informou.

É possível parcelar o pagamento em até 10 vezes, com o valor mínimo. O vencimento da 1ª parcela será 15 de fevereiro, as demais parcelas vencem no 10º dia de cada mês, com a última parcela vencendo no dia 10 de novembro.

O pagamento pode ser realizado em qualquer agência da rede bancária ou nas Casas Lotéricas para os contribuintes com CPF/CNPJ válidos.

Programa Bom Pagador

Existem benefícios para a população que mantém o pagamento dos impostos em dia. “Manter os débitos em dia, gera uma série de vantagens. Além de haver o desconto na Cota Única, de até 25%, existe o Programa Bom Pagador, que pode elevar esse desconto para até 30%, para aquelas pessoas que se mantêm em dia com IPTU há mais de quatro anos”, disse o diretor.

O Programa Bom Pagador contempla o contribuinte com 30% de desconto por manter o pagamento à vista e sem débitos pelos últimos 4 exercícios e, outros, com 25% de desconto por manter o pagamento em dia e sem débitos pelos últimos 4 anos.

Ainda 15% de desconto para o pagamento à vista de quem tem débitos parcelados e que estejam em dia e 10% de desconto para quem possui débitos.

Guia pelo site

As guias do IPTU 2024 também podem ser emitidas pelo site da Prefeitura, porém o sistema está apresentando instabilidade. A equipe da Prefeitura trabalha para solucionar o problema e a previsão é que ainda nesta semana o serviço possa ser retomado de forma online.