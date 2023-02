Prefeitura de Dourados esclarece sobre erosão na lateral da ponte da Hayel Bon Faker

O prefeito Alan Guedes e o secretário municipal de Obras, Luís Gustavo Casarin, estiveram neste sábado (4) na ponte sobre o Córrego Laranja Doce, na Rua Hayel Bon Faker, acompanhando a Sanesul para avaliar a erosão que ocorreu na lateral da estrutura.

Há cerca de 10 dias a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul concluiu a passagem da tubulação de esgoto e fez a implantação de dois poços de visita, porém a recomposição do aterro ainda não havia sido concluída e as fortes chuvas dos últimos dias provocaram a erosão. “Posterior a finalização da ponte, a Sanesul precisou fazer a tubulação de esgoto e para implantação foi necessário fazer a escavação e não deu tempo de fazer a compactação correta do solo. A ponte foi inaugurada há pouco tempo, a estrutura não corre risco. Esse problema não vem por conta da obra executada pela Prefeitura, ele decorre pelo trabalho da Sanesul que ainda não estava finalizado”, explica.

O Prefeito conversou com a equipe e aproveitou para tranquilizar os moradores da região e todos que passam pelo local quanto a segurança da ponte. “Nós entregamos essa obra no final de novembro, e é importante dizer que a ponte está segura, funcional e que a Sanesul prontamente nos respondeu que irá recompor o aterro e refazer a calçada que foi quebrada”, ressaltou.

Evandro Costa Soares, representante da empresa de Saneamento, garantiu que ainda hoje, no período da tarde, uma equipe estará no local. “No primeiro horário da tarde a equipe da terceirizada, que é parceira nossa, estará vindo aqui no local para recompor todo o material que foi levado e corrigir o estrago que foi feito por conta do excesso de chuvas”.