Prefeitura de Dourados entrega nova Unidade Reguladora de Medicamentos

Além da URMI, prédio concentra outros serviços de atendimento direto ao cidadão

A Urmi (Unidade Reguladora de Medicamentos e Insumos) está atendendo em novo endereço, de melhor acesso e com mais conforto ao cidadão. A entrega foi feita nesta terça-feira (7) pelo prefeito de Dourados, Alan Guedes, acompanhado do secretário de Saúde, Waldno Lucena, e de outras autoridades municipais. O prédio escolhido tem capacidade para concentrar outros serviços de atendimento direto à população, o que vai gerar uma economia mensal aos cofres públicos de aproximadamente R$ 20 mil.

Ligada diretamente à Sems (Secretaria Municipal de Saúde), através do Núcleo de Assistência Farmacêutica, a Urmi realiza a prestação de alguns serviços farmacêuticos dentro do âmbito municipal, como o setor que conta com atendimento exclusivo para pacientes insulinodependentes no SUS, cadastro de pacientes que necessitem de insumos para uso domiciliar e que necessitem de oxigenioterapia domiciliar, após atendimento por profissional médico.

Além disso, o órgão é responsável pela distribuição de medicamentos contemplados dentro do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conhecidos anteriormente como medicamentos de alto custo, obedecendo à Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde.

Serviços concentrados

De acordo com Waldno Lucena, a escolha pelo novo endereço foi considerada observando desde a melhora no atendimento ao aspecto econômico. “A locação deste novo prédio permitiu concentrarmos serviços que eram distribuídos em outros três endereços, o que fragmentava a assistência à população. A Urmi distribui componentes especializados da assistência farmacêutica, medicamentos de alto custo e que precisam de um acondicionamento especial. Aqui temos agora também o acolhimento às pessoas que precisam de agendamentos de consulta, procedimentos e cirurgias em outros municípios, regulação ambulatorial e de leitos e auditoria do SUS”, explica o secretário.

Para o prefeito Alan Guedes, a decisão de trazer a Urmi para esse endereço, oferecendo melhor qualidade no serviço, é uma obrigação do Poder Público que busca cumpri-la da melhor maneira possível. “Nós tínhamos muitas reclamações dos douradenses que precisam desses serviços, da dificuldade em chegar, da falta de conforto enquanto aguardavam atendimento e a escolha desse prédio foi pensando em resolver esse problema. Esse prédio está localizado no centro da cidade, com amplo acesso ao transporte coletivo e com a possibilidade de ampliar para outros serviços”, afirmou.

O prefeito ainda agradeceu o apoio da Câmara Municipal, não apenas no suporte à administração, mas em colaborar na solução de problemas e apontar caminhos. Entre os vereadores, estavam presentes Laudir Munaretto, presidente da Casa de Leis, Sérgio Nogueira, líder do Governo, Marcelo Mourão, Maurício Lemes, Daniel Júnior e Cemar Arnal representando o Poder Legislativo.

Serviço

A Urmi está localizada na Rua Santos Dumont, 105, entre as avenidas Marcelino Pires e Weimar Gonçalves Torres, próximo ao Shopping Avenida Center.

O horário de atendimento é entre 7h e 13h

Telefones: (67) 99928-6030 exclusivo para ligações e Whatsapp (67) 99155-8154.