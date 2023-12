Prefeitura de Dourados entrega 24 novos veículos e renova frota para melhor atendimento ao cidadão

Agetran teve a frota ampliada com nove motos, cinco caminhonetes e um caminhão

A Prefeitura de Dourados iniciou, nesta quarta-feira (20), a renovação da frota de diversas secretarias. Para marcar o aniversário do município, foi realizada a entrega dos primeiros 24 veículos em solenidade realizada na Praça Antônio João, durante o Dourados Brilha.

Em 2023, foram abertos processos licitatórios para aquisição de 115 novos veículos, com investimento total que passa de R$ 18 milhões. Esse lote entregue atende, principalmente, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), que teve a frota renovada e ampliada com nove motos, cinco caminhonetes e um caminhão para serviços de sinalização viária.

“Nós tínhamos seis motos e um carro para segurança viária e agora ganhamos mais condições de atender o trânsito de Dourados que também cresceu muito nos últimos anos. Para ter uma ideia, nosso caminhão usado até então para sinalização viária foi adquirido em 2004, ou seja, quase 20 anos de serviços, com alto custo de manutenção”, diz Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da Agetran.

Custo x Benefício

Outros veículos serão destinados ao serviço de manutenção no sistema de iluminação pública realizado pela Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), ações de transporte sanitário de pessoal e material realizado pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde), atividades realizadas pela Semas (Secretaria Municipal de Serviço Social), além de atender outras áreas da administração municipal.

“Não houveram projetos dessa envergadura no âmbito do município nos últimos dez anos, sendo este possível em razão do planejamento efetivo que vem sendo realizado pela gestão do Prefeito Alan Guedes. Agora teremos carros novos e mais eficientes, que além de proporcionarem um serviço melhor e mais efetivo aos cidadãos, geram redução de custo a médio e longo prazo, com redução no consumo de combustível e na manutenção”, explica o secretário de Administração, Vander Matoso.

De acordo com o prefeito Alan Guedes, outros 75 veículos estão com o processo de aquisição em andamento. “Esses veículos são para as mais diferentes secretarias. A gente renovou a frota da Guarda Municipal, que é muito importante, renovamos a frota da Agetran. Nós temos mais 75 veículos para atender diferentes ações, como as equipes de Saúde da Família, os médicos que vão às coisas das pessoas, fiorinos para distribuição de remédios, vacinas, resolvendo as deficiências da nossa frota atual que não atendem às nossas necessidades”, completa.