Prefeitura de Dourados efetua trabalho de sinalização de trânsito nos distritos

A Prefeitura de Dourados, por meio da Agetran (Agência de Transporte e Trânsito), realizou nesta semana o trabalho de pintura da sinalização de trânsito da área escolar e de quebra-molas no distrito do Panambi. Também já receberam o serviço Vila São Pedro e Itahum.

“A ação faz parte do projeto da sinalização de todas as escolas que iniciamos em Dourados e agora estamos nos distritos. O trabalho de pintura da sinalização acontece na área escolar e do quebra-mola, sinalizando o que já existe no local”, explica a diretora-presidente da Agetran, Mariana Souza Neto.

Os trabalhos seguem um cronograma estabelecido em parceria com a Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), que realiza a operação tapa-buracos e limpeza nos distritos.

O serviço prevê a pintura de “ESCOLA”, “DEVAGAR” e faixa de pedestres próximos a unidade escolar para garantir maior segurança para quem trafega naquelas ruas.