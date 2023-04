Prefeitura de Dourados e Governo de MS assinam convênio para troca de mesas cirúrgicas do Hospital da Vida

Secretário estadual visitou unidade hospitalar e disse que parceria visa melhorar atendimento de pacientes

O Hospital da Vida recebeu, neste sábado (29), a visita do secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa. Ele assinou convênio do Governo do Estado com a Prefeitura de Dourados para a compra de uma mesa cirúrgica para a unidade hospitalar que recebe pacientes de 33 municípios.

Acompanhado do secretário municipal de Saúde, Waldno Lucena, da gerente do Hospital da Vida, Virgínia Magrini, pelo diretor clínico, Dr. Raul Espinoza, e pelo diretor-presidente da Funsaud, Jairo José de Lima, Maurício conheceu todas as dependências e ouviu sobre as necessidades do hospital, referência para atendimentos de urgência e emergência na região da Grande Dourados e Fronteira, com aproximadamente um milhão de habitantes. “Procuramos atender todos que nos procuram, essa é a nossa missão”, diz Virgínia.

Com o convênio assinado, o HV terá duas de suas três salas cirúrgicas renovadas, já que a Prefeitura de Dourados deve também adquirir novos equipamentos para uma delas. O valor do convênio é de quase R$ 195 mil e esta primeira mesa cirúrgica deve ser entregue em aproximadamente 30 dias.

O prefeito Alan Guedes também esteve no Hospital da Vida neste sábado e conversou com os administradores sobre as prioridades para melhorar a infraestrutura do local.

Parceria

Segundo o secretário estadual, a visita foi importante para conhecer a realidade do Hospital da Vida. “Esse hospital é uma referência na região sul do Estado e esse convênio reforça a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura em busca de melhorar o atendimento. Esperamos em breve poder entregar o Hospital Regional, o que deve desafogar a ocupação do HV”, disse.

Waldno Lucena reforçou a importância da parceria com o Governo do Estado para a Saúde de Dourados. “A Prefeitura de Dourados também está firmando um convênio para compra de equipamentos cirúrgicos, mas sabemos da relevância de se ter o Estado como parceiro para melhorar a estrutura de atendimento do Hospital da Vida”, afirma o secretário.