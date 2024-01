Prefeitura de Dourados divulga terceira designação de vagas da Reme

Lista está disponível no site da Prefeitura e matrículas devem ser efetivadas nos próximos três dias

Está disponível a terceira designação dos alunos pré-matriculados nas escolas e CEIMs da Reme (Rede Municipal de Ensino). A lista divulgada nesta segunda-feira (29/1) pela Prefeitura de Dourados, através da Semed (Secretaria Municipal de Educação), pode ser acessada clicando AQUI.

A lista dos alunos está em ordem alfabética e as respectivas escolas foram definidas de acordo com as opções listadas pelos pais e responsáveis no momento que fizeram o cadastro de pré-matrícula.

As matrículas devem ser efetivadas presencialmente nas escolas nos próximos três dias, ou seja, 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro. O não comparecimento nas escolas e efetivação da matrícula, resulta na perda da vaga. No dia 2 de fevereiro, as vagas não efetivadas voltam para a Central de Matrículas.

A partir do dia 5 de fevereiro os responsáveis podem entrar em contato com a Central pelo WhatsApp ou ir direto no CAM, onde a Semed vai atender presencialmente com as vagas remanescentes. A Semed mantém um canal de comunicação via WhatsApp através dos telefones (67) 99689-3056 e (67) 98163-0661.

Serviço – O CAM (Centro Administrativo Municipal) fica na Rua Cel. Ponciano, 1700.