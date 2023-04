Prefeitura de Dourados decreta ponto facultativo na quinta-feira

Confira o que abre e o que fecha no feriado prolongado

A prefeitura de Dourados decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (6), em virtude das celebrações da Semana Santa. A determinação foi publicada no Diário Oficial do município, no dia 31 de março.

Conforme o texto, considerando o feriado de 7 de abril, sexta-feira da Paixão, “fica declarado ponto facultativo para as Repartições Públicas Municipais, o dia 6 de abril de 2023”. Os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente.

O Pronto Atendimento Médico (PAM) funcionará em regime de plantão, das 6 às 12h. Os postos de saúde estarão fechados. A UPA funciona normalmente.

As unidades escolares funcionarão conforme calendário escolar próprio, publicado pela Secretaria Municipal de Educação.

A coleta de lixo fica suspensa apenas na sexta-feira. Os Ecopontos também estarão com o funcionamento suspenso. Os dois serviços voltam às atividades normais no sábado, dia 8 de abril.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) vai funcionar em regime de plantão, caso necessário. O contato é (67) 98468-8054.