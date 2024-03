Prefeitura de Dourados decreta ponto facultativo na ‘Quinta-feira Santa’; confira o ‘abre e fecha’

Durante o período haverá atendimento de serviços considerados essenciais e Plantão de Vacinação contra a dengue e a gripe

A Prefeitura de Dourados decretou Ponto Facultativo nesta quinta-feira, 28 de março, em virtude das celebrações da Semana Santa e do feriado da Sexta-Feira da Paixão, no dia 29. Com isso, órgãos e repartições públicas municipais fecham ou trabalham em horário especial.

A determinação foi publicada no Diário Oficial na tarde desta terça-feira (26/3). Os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente durante o período indicado, em especial a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), em regime de plantão caso necessário, e a Secretaria Municipal de Saúde, conforme diretrizes próprias da secretaria.

Unidades Básicas de Saúde fecham neste período e os atendimentos se encontram na UPA, PAM e Hospital da Vida. O PAM funciona em regime de plantão, das 6 às 12h no período indicado.

Na quinta-feira (28) e no sábado (30) também haverá Plantão de Vacinação contra a Dengue para pessoas com idade de 4 a 59 anos e contra a Gripe para grupos prioritários. A imunização acontecerá no PAM das 8h às 14h e no Shopping Avenida Center, das 10h às 22h.

As unidades escolares seguem o calendário escolar próprio, publicado pela Secretaria Municipal de Educação.

Já a Coleta de Resíduos, Ecopontos e Picador interrompem os serviços apenas no feriado da sexta-feira (29/3).

Dos dias 28/3 a 31/3 a prefeitura de Dourados realiza o III Pesque e Leve da Semana Santa. Neste ano, além do Parque Antenor Martins, a pescaria também será permitida nos dois lagos do Parque Rego D’Água.

Nos três lagos foram soltos, ao todo, aproximadamente 3,6 toneladas de peixes. Clique aqui para conferir as regras para a pescaria.