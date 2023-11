Prefeitura de Dourados atualiza sistema tributário a partir da zero hora desta quinta, 23

A Prefeitura de Dourados informa que vai atualizar o sistema tributário municipal a partir da meia noite desta quinta-feira, dia 23 de novembro. A ação, que visa a modernização e aprimoramento das ferramentas de gestão tributária do município, irá suspender temporariamente os serviços relacionados aos Cadastros Imobiliários e Econômico, além dos procedimentos referentes ao IPTU, ISSQN, ITBI e outras taxas administrativas.

Os prazos estipulados para a suspensão dos serviços são de 5 dias para o sistema emissor de NFS-e e de 20 dias para o sistema de gestão tributária. “Essa pausa programada foi calculada para nos permitir realizar uma migração de dados eficiente e com o menor impacto possível para nossos usuários. A mudança de sistema é vital para a atualização tecnológica do banco de dados da Secretaria Municipal de Fazenda, que compila mais de duas décadas de operações fiscais. Com a atualização do sistema vamos oferecer uma experiência aprimorada aos usuários, proporcionando uma interface mais intuitiva e acessível. Com isso, espera-se que a realização de serviços tributários online seja significativamente facilitada, minimizando a necessidade de deslocamento até os pontos de atendimento físico”, explica o secretário Municipal de Fazenda, Rafael Sabino.

A partir da implementação do novo sistema, os contribuintes poderão realizar uma série de procedimentos que antes exigiam a presença física em órgãos municipais, otimizando seu tempo e recursos. A modernização do sistema visa essa ampliação da gama de serviços disponíveis de forma online, que é um caminho para um atendimento mais eficiente e autônomo.

“A Secretaria Municipal de Fazenda será equipada com ferramentas tecnológicas, permitindo que os servidores desempenhem suas funções com maior agilidade e precisão. Este investimento em tecnologia reflete o compromisso do Município com a inovação e a busca constante pela excelência no serviço público”, pontua Sabino.

Suporte e Orientações:

Para auxiliar neste processo, fornecemos as seguintes diretrizes:

Layout de RPS e NFS-e: Caso necessitem de orientações sobre o layout para a emissão de Recibos Provisórios de Serviços (RPS) e Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e), entrem em contato pelo e-mail migracaosistema.datfddos@gmail.com .

Cadastro de Usuários: Instruções detalhadas para o cadastro no Sistema Betha estão disponíveis para acesso imediato. Por favor, consultem o AQUI o Manual de Cadastro de Usuário Betha 2.0.

Suporte ao Cadastro: Se encontrarem dificuldades ou tiverem dúvidas adicionais sobre o cadastro de usuários, estamos à disposição pelo telefone de suporte: 3410-5606.