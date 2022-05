Prefeitura de Dourados apoia UFGD na realização das Oficinas Culturais

A participação é gratuita e os as oficinas ocorrem no Tereré Hub

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura), apoia a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) na realização do projeto Oficinas Culturais. Serão oferecidas duas oficinas, com 20 vagas, com as opções são curso de libras para iniciantes e oficina de literatura especialmente voltada para estudo das obras dos vestibulares com estudantes do ensino médio. A participação é gratuita.

Este ano, as oficinas acontecem no Tereré Hub e têm apoio do Ecossistema de Inovação de Dourados, polo tecnológico criado para o desenvolvimento e fomento de inovação na região.

O projeto Oficinas Culturais foi desenvolvido pela pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEX/UFGD), oferece auxílio financeiro a estudantes de graduação e pós-graduação, incentivando sua participação como bolsistas no processo de criação artística e cultural e, ao mesmo tempo, proporciona o envolvimento, como público das oficinas, de estudantes, professores, técnicos administrativos e da comunidade externa.

As inscrições para seleção de bolsistas aconteceram em janeiro e fevereiro.

A UFGD tem posição estratégica em duas categorias, atuando como um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI), por meio do ensino, pesquisa e extensão, e como Ambiente de Inovação (AI), através das Incubadoras: GDTEC (Incubadora Tecnológica), ITESS (Incubadora de Tecnologias Sociais e Solidárias) e EKOÁ (Incubadora de Grupos e Cultura da UFGD).

Serviço: Se inscreva clicando AQUI.