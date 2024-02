Prefeitura de Dourados apoia Feira de TEcnologia Agrícola AggisTEC Pantanal

A Prefeitura de Dourados é apoiadora da Feira de TEcnologia Agrícola AggisTEC Pantanal, que começou nesta terça e segue hoje até às 20h, no Centro de Convenções.

A Feira de Tecnologia Agrícola reúne soluções para produtores de diversas culturas e tamanhos, apresentando tendência e inovação para o agronegócio da região. No local estão reunidas empresas de referência com um único objetivo: levar tecnologia agrícola do campo à mesa dos clientes e de suas famílias.

Na programação da Feira há diversas palestras e mesas redondas com temas ligados ao agronegócio e a tecnologia. Para participar basta fazer a inscrição no link https://www.aggis.com.br/aggistec-pantanal/palestras

Além dos expositores, o espaço também conta com uma praça de alimentação. “Quando falamos em desenvolvimento econômico regional entendemos que essa parceria entre a sociedade pública e privada é muito importante para que possamos divulgar as potencialidades regionais e Dourados em especial é um pólo no agronegócio, que atende toda a região sul”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cleriston Recalcatti.