Prefeitura de Dourados apoia campanha “Mãe conectada”

Comércio local vai sortear prêmios em comemoração ao Dia das Mães

A Prefeitura de Dourados, através da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento), dentro do programa Cidade Empreendedora, está apoiando a campanha “Mãe Conectada”, que visa fomentar o comércio local em decorrência do Dia das Mães. Os consumidores que comprarem em uma das 95 lojas participantes até o dia 25 deste mês concorrerão a uma TV 50”, dois celulares smart e uma hospedagem no município de Bonito/MS.

A agente de Desenvolvimento, Elainne Peres, comentou sobre o apoio oferecido pela prefeitura. “Esse tipo de ação está no plano de desenvolvimento econômico que é a base do Cidade Empreendedora, então houve um planejamento junto com as instituições participantes para alavancar as vendas do comércio local, principalmente nessa retomada da pandemia, ainda mais nessa data que movimenta tanto o comércio”, disse a responsável pela sala do empreendedor de Dourados.

A campanha é uma realização da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), CDL (Câmara De Dirigentes Lojistas De Dourados) e Sebrae.

Serão realizados 04 sorteios que ocorrerão no dia 27 de maio, transmitidos via LIVE nas redes sociais das entidades realizadoras.

O presidente da CDL, Giovani Dal Molin, explicou que o objetivo principal da campanha é unir forças em prol dos comerciantes. “Queremos mostrar que nosso comércio está ativo, trazer as pessoas da região para comprar aqui, não só de Dourados. Precisamos fortalecer nossos lojistas e a cooperação é um excelente caminho. A campanha está sendo um sucesso, ótima adesão dos comerciantes e dos consumidores também”, concluiu ele.