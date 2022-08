Prefeitura de Dourados adere sistema online para emissão de credencial de estacionamento do idoso

O sistema é do Governo Federal, de acesso rápido e fácil para toda população maior de 60 anos

A Prefeitura de Dourados, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), aderiu ao sistema de emissão online da credencial de estacionamento do idoso, para motoristas de 60 anos ou mais. A credencial pode ser feita pelo site da Senatran/MInfra (Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura), mas o atendimento presencial continua sendo realizado na sede da Agetran.

Apenas municípios que solicitaram a adesão ao sistema podem realizar o cadastramento online. Além da idade, os pré-requisitos são conter uma conta prata ou ouro no site do Governo Federal e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) válida para solicitar e imprimir a credencial. O documento é obrigatório para utilização da vaga preferencial e pode ser utilizado em todo território nacional.

“As credenciais possuem um QR Code para verificar a autenticidade. Dessa forma, o acesso ao serviço se torna mais fácil, é só entrar com o site do governo, logar com sua conta rolar até o fim da página e solicitar a credencial”, reforça a diretora presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto.

Em caso de perda, o motorista que possui credencial emitida pelo portal de serviços poderá cancelá-la através do mesmo serviço.

Serviço: A população pode ter acesso ao serviço online, clicando aqui. Já o atendimento presencial está disponível na sede da Agetran, na avenida Marcelino Pires, nº 3.930, 1º Andar, anexo ao Terminal Rodoviário Renato Lemes. O local funciona das 7h30 às 13h30 de segunda a sexta-feira.

https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/usuario/credencial-estacionamento