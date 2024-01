Prefeitura de Dourados abre Processo Seletivo para agentes de manutenção e limpeza na Saúde

Inscrições acontecem nos dias 9 e 10 de janeiro no auditório da Prefeitura. Vagas temporárias são para candidatos com ensino fundamental completo

A Prefeitura Municipal de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (4/1) o Edital nº 01/2024, que abre o Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissionais da limpeza.

As vagas são para candidatos com nível fundamental que vão atuar como Auxiliar de Serviços de Manutenção e Apoio nos órgãos de saúde pública do município, para execução de serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral. A remuneração é de R$ 1.695,09 para 40 horas semanais e de R$ 1.271,32 para 30 horas.

As inscrições e entrega de documentação deverão ser feitas presencialmente nos dias 9 e 10 de janeiro, no Auditório do Centro Administrativo Municipal, localizado à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, Parque dos Jequitibás, com distribuição de senhas no horário das 8h às 11h. As inscrições são inteiramente gratuitas.

O resultado preliminar será divulgado no dia 17 de janeiro com a apresentação de recurso no dia 18 de janeiro. O resultado final e homologação acontecem no dia 24 de janeiro.

Clique aqui para acessar o edital completo.