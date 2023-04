Prefeitura de Dourados abre licitação da Via Parque Água Boa com recursos do Fonplata

Primeira licitação de obras do fundo de desenvolvimento é um marco dentro do projeto Desenvolve Dourados

A Prefeitura de Dourados publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (27), a abertura de licitação para a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade da Via Parque “Água Boa”, a serem contratadas para o Programa de Desenvolvimento de Dourados (Desenvolve Dourados). Os recursos para o projeto são do FONPLATA (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata).

“O lançamento dessa licitação é um marco para a cidade. Trata-se do primeiro projeto de infraestrutura que está sendo lançado com recursos do Fonplata. Essa licitação é a primeira de muitas que virão nos próximos meses” destacou o prefeito Alan Guedes ao lembrar que os recursos de US$ 50 milhões do fundo fazem parte do programa Desenvolve Dourados, que prevê investimentos de mais de R$ 500 milhões na cidade nos próximos anos.

De acordo com o secretário de obras, Luis Gustavo Casarin, essa é uma importante obra para a mobilidade urbana da região. “A Via Parque Água Boa tem o objetivo de desafogar o trânsito e melhorar a circulação de toda a região, que abrange a Vila Toscana, a Vila Roma, o Jardim Flórida e ajudar na mobilidade urbana do município dando apoio a outra Via Parque que já existe”, pontua.

Conforme a publicação, o prazo de execução dos serviços será de 510 dias corridos e a licitação será realizada mediante os procedimentos de licitação pública internacional especificada na Política para Aquisição de Bens, Obras e Serviços em Operações Financiadas pelo FONPLATA e está aberta aos concorrentes de todos os países membros, conforme definido nas diretrizes.

As propostas devem ser entregues na sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, Bloco “F” até o dia 7 de junho, às 8h.

Todas as propostas deverão estar acompanhadas de uma garantia de proposta de 5% do valor estimado do serviço, ou seja, no valor de R$ 2.137.000,00.

Os documentos de licitação estão disponíveis AQUI. Os interessados poderão obter maiores informações na Unidade de Gerenciamento de Programa (UGP), através do telefone (067) 98163-0466 ou pelo e-mail “ugp.fonplata@dourados.ms.gov.br”.