Prefeitura de Caarapó faz divulgação oficial dos ganhadores dos prêmios da campanha IPTU Premiado 2022

A Secretaria Municipal de Governo e Administração da prefeitura de Caarapó divulgou oficialmente, na manhã desta terça-feira (3), os nomes dos ganhadores dos prêmios da campanha IPTU Premiado 2022, sorteados na noite de 31 de dezembro, durante os festejos da virada do ano. Na ocasião, foram sorteados um carro zero km, três motocicletas e um aparelho de TV.

De acordo com a prefeitura, a ganhadora do carro foi a contribuinte Lidiane de Oliveira; João Paulo Sita, José Aparecido da Silva e Josimar Sindô de Alencar ganharam uma moto cada um, ao passo que Maria Aparecida Jacinto foi contemplada com a TV da campanha.

A passagem do ano em Caarapó foi prestigiada por autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, a exemplo do prefeito André Nezzi, da 1ª dama Paula Luísa, do vice Gordo da Tigre e esposa Iris Ortomcelli Moreno, do presidente da Câmara (até 31 de dezembro/22), Odirlei Luiz Logo, o Pipoca, além dos vereadores Negão, Marinalva, Gil Segóvia (presidente da Câmara eleito para o biênio 2023/2024 e Chicão, além dos secretários municipais Juliana Monteiro (Assistência Social), Ieda Marran (Educação), Ênio Vasconcelos (Finanças), Elvis Mattos (Governo e Administração), Antônio Maran (Desenvolvimento Econômico) e Beto Nakayama (Planejamento).

As atividades da noite tiveram início com o sorteio da campanha de Natal da Associação Comercial e Empresarial de Caarapó (Acec), passando pela realização de shows artísticos, sorteio da campanha IPTU Premiado 2022, pronunciamento de autoridades e a tradicional queima de fogos de aproximadamente 15 minutos. Logo após a virada do ano, Ivo Benites e banda animaram o bailão popular.

O vice-prefeito Gordo da Tigre cumprimentou a população pela passagem do ano, desejando “um ano repleto de conquistas”, no que foi seguido pelo presidente da Câmara, vereador Pipoca.

O prefeito André Nezzi parabenizou os ganhadores dos prêmios da campanha do IPTU e, em discurso, cumprimentou a população que lotou a Praça Central. Nas palavras do dirigente, 2023 será um ano de muitas conquistas para todos. “Que todos os sonhos possam ser realizados neste ano de esperança que se inicia”, discursou o mandatário, acrescentando que “da nossa parte, continuaremos a realizar uma administração que continue correspondendo aos anseios populares”. André Nezzi usou ainda o seu espaço para agradecer a população de Caarapó pela avaliação do governo municipal, que em novembro do ano passado, segundo o Instituto IPR, era de 94,7%.