Prefeitura de Caarapó entrega kits escolares para 5,1 mil alunos da rede municipal de ensino

O prefeito André Nezzi participou na manhã de quinta-feira (12) do ato oficial de distribuição de kits escolares para alunos das escolas da rede municipal de ensino da Reserva Indígena Te’yikue. Além dos conjuntos de materiais, os estudantes – em torno de 1.500 – também vão receber camisetas de uniforme escolar e uma mochila personalizada da Administração Municipal.

Além de realizar a entrega dos materiais escolares, o prefeito André Nezzi acompanhou o andamento da obra de construção do refeitório da Escola Municipal Ñandejara Pólo. Na oportunidade, o dirigente autorizou a abertura de licitação para construção de novas salas de aula e a instalação de parques infantis de fibra na instituição escolar.

A entrega dos materiais na aldeia indígena complementa a distribuição de kits escolares para toda a rede municipal de ensino, iniciada no último dia 4. A ação beneficia aproximadamente 5,1 mil alunos das escolas e centros de educação infantil do município, que também serão contemplados com uniformes escolares e mochila personalizada da Administração Municipal.

“A novidade deste ano é que adquirimos para os nossos centros de educação infantil os Kits Soninho, que contêm, além de equipamentos, materiais didáticos para atender as crianças, contendo 12 camas empilhadas e baú em MDF para acondicionar 220 livros de histórias infantis adquiridos para conforto e acolhimento para as crianças dentro do processo pedagógico das instituições”, informou o prefeito André Nezzi.

Para aquisição de todos os kits (escolares e Soninho), mais uniformes e mochilas, o município investiu aproximadamente R$ 1,5 milhão em recursos próprios e do Fundeb.