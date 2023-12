Prefeitura de Caarapó encerra ano com reforço da frota da Secretaria de Obras

A administração municipal de Caarapó está encerrando o ano de 2023 com importantes ações no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O prefeito André Nezzi acaba de entregar dois caminhões novos para reforçar a frota do órgão.

“Acabamos de adquirir mais um reforço para nossa frota. Trata-se de um caminhão limpa-fossa zero km. O veículo hidráulico, com 10 marchas e com ar condicionado, é equipado com tanque hidrojato com capacidade de 18 mil litros”, informou o dirigente por meio de uma rede social.

Na semana passada, o prefeito de Caarapó entregou outro veículo – um caminhão pipa, com tanque de 20 mil litros, e, de acordo com André Nezzi, ambos estão sendo pagos com recursos próprios do município e vão substituir os velhos caminhões que eram de 1986.

Somente em 2023, a administração municipal de Caarapó reforçou a Secretaria de Obras e Infraestrutura com quatro caminhões novos, além de uma retroescavadeira, dotando o órgão de condições para a prestação de serviços tanto na cidade quanto na zona rural.

“Seguimos trabalhando para renovar nossa frota e melhorar a qualidade do serviço prestado a nossa população e desde já agradecemos o apoio do nosso vice-prefeito Gordo da Tigre e da Câmara de Vereadores”, destacou o prefeito André Nezzi.

Os serviços públicos de infraestrutura urbana e rural são fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar das comunidades. Eles abrangem uma ampla gama de setores que fornecem suporte básico e facilitam o funcionamento eficiente das áreas urbanas e rurais.

A melhoria desses serviços é crucial para garantir o desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida e a equidade entre áreas urbanas e rurais. Com a oferta de serviços dessa natureza, a prefeitura desempenha papel importante na implementação e manutenção dessas infraestruturas.

A Secretaria de Obras e Infraestrutura, muitas vezes presente em níveis governamentais como municipal, estadual ou federal, desempenha um papel crucial no planejamento, implementação e manutenção de projetos relacionados a obras públicas e infraestrutura.

Presente na estrutura organizacional da prefeitura de Caarapó, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura desempenha um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável, na melhoria da qualidade de vida da população e na construção de uma infraestrutura que atenda às necessidades presentes e futuras da comunidade.