Prefeitura de Caarapó e Fundação Raízen concluem curso do Programa Ativa Juventude

A prefeitura de Caarapó, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Semeec), em parceria com a Fundação Raízen, realizou, na última segunda-feira (20), a entrega de certificados de conclusão de curso do Programa Ativa Juventude para os alunos do 9º ano da EM Cândido Lemes dos Santos. O ato foi realizado na sede do Poder Executivo municipal. O curso, que teve a duração de quatro meses, tem como objetivo desenvolver as habilidades socioemocionais dos participantes.

O Programa Ativa Juventude, iniciativa que impulsiona jovens estudantes de escolas públicas em fase de transição para o ensino médio a descobrirem suas vocações e caminhos profissionais e desenvolve competências socioemocionais, por meio de duas modalidades em modelo híbrido e presencial, faz parte da estratégia de expansão da Fundação Raízen e do compromisso público da empresa de impulsionar ações em educação, por meio de programas da instituição. Além disso, o programa incentiva a permanência na escola e a aprendizagem contínua, com uma metodologia que estimula o protagonismo.

Sobre a Fundação Raízen

A Fundação Raízen tem como objetivo ampliar oportunidades para crianças e jovens em locais onde a Raízen tem operações. Por meio da educação, a instituição investe no desenvolvimento de crianças e adolescentes, impulsionando autonomia, protagonismo e cidadania. Além disso, busca impulsionar os jovens a descobrirem suas vocações e caminhos profissionais, estimulando a permanência na escola e a aprendizagem ao longo da vida, baseando-se em três etapas: Quem eu sou? Voltado a temas como: autoconhecimento, resgate da própria história, compartilhar e conhecer outras histórias. Qual o meu sonho? Etapa de reconhecimento de habilidades, reflexões sobre o futuro do trabalho, técnicas para comunicar o sonho. Como faço para chegar lá? Quais os passos para alcançar este sonho, em que é trabalhada o incentivo para conclusão do ensino médio – período de maior evasão escolar.

Na capacitação, ocorre a apresentação de três trilhas (ensino técnico, ensino superior e empreendedorismo) e os alunos desenvolvem um plano de ação para garantir o futuro idealizado durante o curso.

O evento de celebração é o momento de reforçar todas essas mensagens e há a entrega de certificado de conclusão do curso.

Estavam presentes na formatura o prefeito André Nezzi, a secretária de Educação, Ieda Maria Marran, a coordenadora de Projetos Sociais da Fundação Raízen, Cleusa Correia Mascarenhas, a Educadora Social da Fundação Raízen, Jaqueline Ribeiro Tavares Fabri, a coordenadora administrativa da Raízen de Caarapó, Pâmela Carina Stulp, a diretora adjunta da EM Cândido Lemes dos Santos, Andréia Matos, a professora Andréia Paula da Silva Borges e a auxiliar Débora Caneppele Paloschi.