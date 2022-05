Prefeitura de Caarapó antecipa o pagamento dos salários do funcionalismo municipal

Contas bancárias dos servidores amanheceram com depósitos salariais disponíveis para saque

Na esteira das comemorações do Dia do Trabalhador – 1º de maio -, a prefeitura de Caarapó antecipou o pagamento dos servidores municipais referente a abril. As contas bancárias dos funcionários da prefeitura amanheceram nesta sexta-feira (29) com os depósitos liberados para saque.

De acordo com a Tesouraria da prefeitura, o valor total dos salários do funcionalismo municipal liberado nesta sexta-feira é de R$ 1.731.485,19 e equivale a 60% da folha de abril – 40% foram antecipados no meio do mês, como é praxe da administração municipal. Trata-se, na prática, de uma importante injeção financeira na economia do município.

Reajuste

Tramita na Câmara de Vereadores projeto de lei que concede reajuste salarial aos servidores da prefeitura com efeitos retroativos a 1º de janeiro deste ano. Os professores deverão ser beneficiados com 21% de reajuste, o que garante um valor pouco acima do piso nacional. Os demais servidores terão 11% de reajuste.

Nesta sexta-feira, depois de reunião com o secretário de Finanças do Município, Ênio Vasconcelos, o prefeito André Nezzi informou que a previsão é que os valores retroativos do reajuste sejam pagos integralmente, em parcela única, até 30 de maio.

O prefeito André Nezzi justifica que os valores estão no limite permitido pela legislação. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), trouxe um grande avanço para as contas públicas dos entes federativos. A responsabilidade fiscal tem como objetivo primordial evitar que o Poder Público tenha gastos maiores do que aquilo que arrecada ou, caso isso seja inevitável, que recorra ao endividamento apenas seguindo regras preestabelecidas e transparentes.

Um dos mecanismos de controle da LRF é a limitação da despesa com pessoal. Na esfera municipal, para o Poder Executivo, o teto de gastos corresponde a 54% da Receita Corrente Líquida do Município.

Em Caarapó, as finanças municipais estão rigorosamente de acordo com as regras preconizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e legislação correlata.