Prefeitura de Caarapó abre a campanha ‘Maio Amarelo’

A prefeitura de Caarapó, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos, Habitação e Controle Urbano, Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demtrat) e Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, em parceria com o Detran-MS, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, abriu na manhã de segunda-feira (2) a campanha ‘Movimento Maio Amarelo’, que este ano tem como lema Juntos salvamos vidas e tem por objetivo promover educação para o trânsito. Passeata com alunos da educação infantil dos CMEIs Armando Campos, Belo Dona China e Júlio Ushigima marcou o início das atividades.

Durante todo este mês haverá ações com o envolvimento de todos os órgãos que integram o movimento, como palestras nas escolas, centros de Educação Infantil e Câmara de Vereadores, e abordagens educativas no trânsito. O encerramento da campanha, previsto para o dia 31 deste mês, prevê uma simulação de salvamento, que será conduzida pelo Corpo de Bombeiros, e apresentações culturais.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Ele chama a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O amarelo simboliza a atenção e também a sinalização e a advertência presentes no trânsito. Já o mês de maio foi escolhido porque foi o mês em que a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, em 2011, tornando-se referência mundial para ações voltadas ao trânsito seguro.

A exemplo de anos anteriores, a administração do prefeito André Nezzi se dedica à campanha. “Precisamos adotar formas de conscientização sobre a segurança no trânsito e a educação é um instrumento importante para a conquista desse objetivo”, observou o dirigente caarapoense, que participou da abertura da campanha. O prefeito conclui que todos os setores se unam na campanha, desde órgãos do governo até a população. “Vamos todos contribuir para transformar o trânsito em um lugar de mais respeito, segurança e gentileza, salvando vidas, pois isso é o que mais importa”, encerra.