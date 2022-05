Prefeitura atende Cemar Arnal e melhora o acesso ao Sindicato dos Comerciários

Começa neste domingo (1) a Copa dos Comerciários 2022. E o acesso de entrada ao local, bem como para diversos conjuntos habitacionais existentes na região, estavam comprometidos pelo mato e muitos buracos na estrada de chão às margens da BR-463, próximo Trevo da Bandeira.

Em uma visita que aconteceu há cerca de um mês, o presidente do Secod (Sindicato dos Empregados do Comércio de Dourados), Pedro Lima, eleito para ocupar o cargo pela sétima vez, reivindicou junto ao vereador e vice-presidente da Câmara de Dourados, Cemar Arnal (Solidariedade) melhorias naquele trecho.

Imediatamente o parlamentar apresentou a demanda ao prefeito Alan Guedes (PP) que pediu empenho da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) quanto à realização dos serviços.

Nessa sexta-feira (29) as máquinas da prefeitura iniciaram o trabalho fazendo as correções necessárias, além de colocar uma espécie de aterro onde necessário, o que melhorou o aspecto e a facilidade para uso do espaço.

Empresários e moradores da região agradeceram a intervenção rápida da prefeitura e com a execução deste trabalho. Agora, jogadores, dirigentes, torcedores, imprensa e árbitros passam a dispor de amplo espaço para estacionar seus veículos.

“Fico feliz com a rapidez do atendimento e faço questão de agradecer o empenho de todos para que já na festa do Dia do Trabalhador possam usufruir da melhoria”, finalizou Cemar.