Prefeitura atende apelo de Marcelo Mourão e executa serviço de limpeza na PAI

A Prefeitura de Dourados, através da Semsur, atendendo apelo do vereador Marcelo Mourão (Podemos), executou neste feriado prolongado a roçada completa da PAI (Policlinica de Atendimento Infantil), localizada próximo à UPA. O serviço foi solicitado no início deste mês pelo vereador, depois de receber reclamação de populares e usuários daquele centro de saúde.

Na oportunidade foi citado e comprovado através de imagens, que o matagal estava tomando conta de todo o quintal da PAI, levando risco de saúde para as dezenas de crianças que passam por ali diariamente. O vereador chegou a alertar que por conta do mato muitos animais peçonhentos poderiam se proliferar no local e provocar acidentes.

Outro alerta colocado foi em relação à questão segurança, já que o matagal poderia esconder marginais e facilitar a ação até mesmo contra a própria policlínica. No ano passado a Guarda Municipal flagrou dois jovens já no interior do prédio promovendo atos de vandalismo e a procura de objetos que eles pudessem furtar, como computadores e notebooks.

Marcelo Mourão comemorou a execução do serviço e destacou que ficou feliz porque os beneficiados diretamente são os usuários, ou seja, as famílias que levam seus filhos até ao local. “As crianças certamente terão mais espaço para brincar enquanto aguardam o atendimento e, principalmente mais tranquilidade e segurança”, comentou o vereador.

Marcelo agradeceu ao município e lembrou que esse tipo de serviço deve ser realizado periodicamente não só naquele local, mas também em todos os demais espaços públicos de Dourados. “Como vereador, fazemos o nosso papel, que é o de fiscalizar, levar ao poder público as necessidades, cobrar a solução e também, enaltecer quando o serviço é executado”, finalizou.