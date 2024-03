Prefeitura assina acordo e efetiva agentes comunitários de saúde de Dourados

São 138 agentes, que aguardavam por essa conquista: ‘Somos estatutários’, comemora Silvia Salgueiro, presidente de honra do Sindracse

O Prefeito Alan Guedes esteve nesta quinta-feira (29), na sede do Sindracse (Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias) para assinar o acordo que efetiva como estatutários, os 138 agentes comunitários de saúde de Dourados. “Eu tenho por vocês um profundo respeito, pelo trabalho de vocês, pelo trabalho que vocês exercem na cidade e principalmente porque vocês não são um número, vocês são pessoas e muitas vezes chefes de família, que precisam do trabalho para dar dignidade para as famílias e nossa cidade precisa do trabalho de vocês. Hoje é um dia muito feliz e chegamos até aqui com o trabalho duro de muitas pessoas, de vocês, da nossa gestão e que a gente possa seguir enfrentando os desafios porque juntos vamos deixar nossa cidade cada dia melhor”, disse Alan.

A assinatura do acordo é uma conquista e um reconhecimento, que vinha sendo esperado por anos. “É muita emoção. São 11 anos de espera para sermos reconhecidos como servidores efetivos de acordo com a emenda 51 (federal), que tratava dos agentes comunitários de saúde do processo seletivo anterior à 2006, que deveriam ser reaproveitados como efetivos sem necessidade de passar por concurso ou processo. Tivemos muitas tentativas e recebemos muitos ‘nãos’. É uma luta desgastante. Que mesmo com uma lei municipal em 2016, a gestão daquela época não cumpriu e não efetivou. Agora, temos também uma administração federal que dá ao gestor municipal autonomia de decidir o vínculo desses servidores. E o Alan comprou nossa luta desde o começo da gestão e fez um compromisso conosco, que se fosse legal e justo ele faria. E hoje chegamos a um acordo, onde o município reconhece todos esses servidores. Já somamos quase 25 anos de serviço prestado sem reconhecimento. Essa assinatura significa nossa liberdade, nossa justiça. Estávamos como servidores invisíveis. É o nosso renascimento! É um momento único e finalmente de dignidade para esse grupo que é pioneiro do trabalho do agente comunitário junto ao SUS em Dourados”, comemora emocionada a presidente de honra do Sindracse, Silvia Salgueiro.

Os agentes comunitários de saúde lotaram a reunião, muitos emocionados. O presidente do Sindicato Regional dos Agentes Comunitários e Endemias de Dourados, Marco Aurélio Bonetti, agradeceu a presença, a confiança e a parceria com a gestão. “Hoje é um dia de extrema felicidade que fundamos essa entidade em 2016, porque fizemos um compromisso com os nossos colegas e a valorização desses profissionais, que foram o início do programa agente comunitário de saúde, que tem dado resultados positivos para o Brasil inteiro”, ressaltou.

Também estiveram presentes os secretários Raphael Matos (Adjunto de Saúde), Wellington Rocha (Governo), Luís Gustavo Casarin (Obras), Márcio Antônio do Nascimento (Serviços Urbanos), Romualdo Diniz (Planejamento Urbano), Ginez Cesar (Comunicação) e Paulo César Nunes (Procurador-Geral do Município).