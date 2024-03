Prefeitura apoia o 30º encontro do Clube do laço Rancho do Laço de Dourados

Evento acontece nos dias 6, 7 e 8 de setembro

A Prefeitura de Dourados vai apoiar o tradicional encontro do Clube do laço Rancho do Laço de Dourados, que neste ano realiza a 30º edição. O patrão do clube, Caio Ferreira, esteve reunido nesta quarta-feira (6) com o prefeito Alan Guedes, acompanhado do vereador Jânio Miguel, que intermediou a visita, e outros representantes do clube.

“Ficamos felizes em poder apoiar e acompanhar um evento, que já é tradicional na nossa cidade, que engloba cultura, lazer e esporte, além de aquecer a economia com a possibilidade de visitantes da região, que vem para participar do encontro”, enumerou o Prefeito Alan.

O evento conta com a competição esportiva em diversas modalidades de laço, além da animação de artista para os bailes Carapés e almoços. “É uma importante parceria com a Prefeitura para realização do nosso encontro e saímos agradecidos pelo apoio do prefeito Alan Guedes”, afirmou o patrão do clube, Caio Ferreira.

O 30º encontro do Clube do laço Rancho do Laço de Dourados acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro.