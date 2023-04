Prefeitura amplia apoio para Hospital de Amor em Dourados

Prefeitura garantiu atenção especial à liberação da documentação necessária para início da obra

A construção de uma unidade do Hospital de Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos) em Dourados teve importante decisão esta semana e, ao mesmo tempo, a Prefeitura de Dourados amplia seu apoio para a Associação de Apoiadores do Hospital de Amor, formada por pessoas da comunidade local.

No final da tarde deste sábado, o prefeito Alan Guedes recebeu em seu gabinete representantes da diretoria da associação, quando foi oficialmente informado que o Sicredi Centro Sul irá construir o prédio, conforme decisão tomada em assembleias dos cooperados.

De acordo com a diretora-presidente da associação em Dourados, Cristiane Iguma Câmara, após a certeza que o prédio será erguido, paralelamente são necessárias outras ações, entre as quais se torna fundamental a participação da prefeitura.

Alan Guedes lembrou que a secretaria municipal de Saúde já tem convênio com a associação que mantém um espaço na cidade, localizado pertinho do Parque dos Ipês. Lá são prestados, gratuitamente, diversos serviços de prevenção ao câncer, incluindo transporte para levar as pessoas até o local.

Agora, Alan Guedes reforçou que a prefeitura estará lado a lado com a associação, inclusive tendo atenção especial à liberação da documentação necessária para início da obra.

Já o coordenador geral do Hospital de Amor em Mato Grosso do Sul, Ademar Capucci, que é de Nova Andradina, comentou durante a agenda que a previsão é que o prédio fique pronto em dois anos.

Enquanto isso, a Associação de Apoiadores continuará realizando eventos e promoções com renda revertida principalmente para o custeio quando o hospital estiver em funcionamento. Alan Guedes disse estar atento a essa necessidade e se colocou à disposição da diretoria para auxiliar, inclusive com agendamento junto a outras autoridades, conforme solicitado pela associação.

Também participaram da agenda com o prefeito, três integrantes da diretoria executiva da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor em Dourados, Marco Antonio Ortiz, Rozemar Mattos e Robson Azambuja, além do assessor especial Alfredo Barbara Neto.