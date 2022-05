Prefeitura alerta condutores para buraco no cruzamento das ruas Lindalva Marques e Lauro Moraes de Mattos

Atenção condutores, a Prefeitura de Dourados alerta para tomarem cuidado ao transitarem no cruzamento das ruas Lindalva Marques e Lauro Moraes de Mattos, no bairro Parque do Lago, onde um buraco surgiu no asfalto.

O local já foi interditado e sinalizado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). “Pedimos muito cuidado aos pedestres, motociclistas e motoristas que passarem pelo local. Já interditamos o buraco e está sinalizado para os condutores”, informa Mariana Souza Neto, diretora-presidente da Agetran.

A Secretaria Municipal de Obras vai providenciar o mais rápido possível a reparação do problema.