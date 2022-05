Prefeitura abre licitação para reforma de duas escolas e dois Ceims de Dourados

Os avisos foram publicados no Diário Oficial da última terça-feira

A Prefeitura de Dourados publicou no Diário Oficial da última terça-feira (17), a abertura de licitações para reforma de quatro unidades educacionais. O documento prevê reforma da Escola Municipal Izabel Muzzi Fioravanti, do Ceim (Centro de Educação Infantil Municipal) Ramão Vital Viana, da quadra de esportes da Escola Municipal Álvaro Brandão e a execução da retomada da obra de conclusão do Ceim Proinfância Tipo B, no Parque do Lago I.

“Investimento em Educação é compromisso da nossa administração. Queremos mudar o patamar do ensino municipal, e por isso estamos fazendo investimentos em estrutura, mobiliário, qualificação de professores e materiais pedagógicos”, afirma o prefeito Alan Guedes.

Segundo o secretário de Obras, Luís Gustavo Casarin, na Izabel Muzi e Ramão Viana será feita adequação completa dos prédios, inclusive da acessibilidade, cobertura, da parte elétrica, e instalação de sistema fotovoltaico. “No caso do Álvaro o foco é na quadra e no Proinfância a retomada da obra. Estamos seguindo o que o prefeito nos solicitou, focados em melhorar as estruturas das escolas do município. Sabemos que um ambiente adequado, agradável, também é muito importante para o desenvolvimento dos alunos e também pro bem-estar dos profissionais”, declarou.

Para a secretária de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, as obras representam a realização de um sonho. “Agradecemos o esforço da administração para tornar realidade aquilo que planejamos. Com toda certeza nossos alunos serão os maiores beneficiados das obras que estão por vir”, finalizou.