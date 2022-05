Prefeito de Caarapó dá posse aos novos diretores e membros do Comitê de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência

O prefeito André Nezzi deu posse na manhã desta quarta-feira (20) aos diretores e membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caarapó (Prevcaarapó). Tomaram posse o diretor-presidente Airton Carlos Larsen e a diretora-secretária e de benefícios Eliane Aparecida Gonçalves (reeleitos) e o diretor financeiro Edmar Cassaro, eleito no pleito de 7 de abril, em substituição ao antigo titular, João Félix do Nascimento Neto. O mandato é de quatro anos.

Também tomaram posse, como integrantes do Comitê de Investimentos, os membros natos do órgão: o diretor-presidente Airton Carlos Larsen, a diretora-secretária e de Benefícios Eliane Aparecida Gonçalves e o diretor financeiro Edmar Cassaro, além dos membros Jairo Pinheiro da Silva, Alesandra Cristina Prudêncio, João Félix do Nascimento Neto e Danielly Silva Cunha.

Com a posse dos diretores, nomeados pelo Decreto Municipal nº 047/2022, de 11-04-2022, e dos membros do Comitê de Investimentos, nomeados por meio do Decreto Municipal nº 048/2022, de 11-04-2022, ficam completas as instâncias colegiadas do Prevcaarapó, que tem o seu Conselho Administrativo composto por Dilermano Alves dos Santos, Vilmar Batista dos Santos, Eder da Silva Santana, Mariza Ferreira Romero de Souza e Amanda Graziela Mazarão, e o Conselho Fiscal, integrado por Paulo Roberto de Souza, Leni do Carmo Rodrigues da Silva, Pedro Vargas Dáuria, Maurício Alves de Moraes e Jorge Fernando Araújo Pieto.

O Prevcaarapó é o regime próprio de previdência dos funcionários estatutários da prefeitura e da Câmara de Vereadores de Caarapó. Assim, as contribuições vão para a autarquia, que paga os benefícios previdenciários aos segurados do instituto. Portanto, não há vínculo com o denominado Regime Geral de Previdência, o INSS.

Instituído pela Lei Complementar Municipal nº 050/2011, de 22 de dezembro de 2011, e alterada pela Lei Complementar nº 087/2020, de 16 de dezembro de 2020, o Prevcaarapó tem por finalidade básica proporcionar aos seus segurados e dependentes o amparo da previdência social assegurada constitucionalmente aos servidores públicos.