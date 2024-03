Prefeito André Nezzi garante R$ 20 milhões para obras em Caarapó em reunião com governador de MS

Em um encontro estratégico na capital sul-mato-grossense, Campo Grande, na última quinta-feira (14), o prefeito de Caarapó, André Nezzi, e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, estabeleceram um marco significativo para o desenvolvimento do município. O diálogo entre as duas lideranças resultou na aprovação de um investimento substancial de mais de R$ 20 milhões por parte do governo estadual destinado a obras essenciais em Caarapó.

O foco principal das discussões recaiu sobre as prioridades em infraestrutura delineadas pela classe política local. O prefeito Nezzi ressaltou a importância dessas pautas para o progresso da região, enfatizando a necessidade de melhorias concretas. “Estamos muito satisfeitos em anunciar que o governo do Estado se comprometeu com esse aporte financeiro crucial para nossa cidade”, declarou o prefeito.

Uma parcela significativa desses recursos será direcionada para a pavimentação asfáltica de vias estratégicas, como o trecho da estrada adjacente à BR-163, próximo à Cooperativa Lar, até o Armazém Guedin. Além disso, obras de asfaltamento em áreas urbanas, como na Vila Planalto, estão previstas para garantir uma infraestrutura de qualidade aos moradores locais. Ao fim das obras, o bairro estará com 100% das suas ruas asfaltadas.

Destaca-se ainda que a comunidade rural e a Aldeia Te’yikue serão beneficiadas com o compromisso de asfaltamento do trecho da MS-280 entre Caarapó e Laguna Carapã, um avanço significativo para a mobilidade e o desenvolvimento econômico dessas regiões.

A reunião contou com a presença de importantes figuras políticas, incluindo o vice-prefeito Gordo da Tigre, o presidente da Câmara Gilberto Segóvia, e diversos vereadores atuantes no cenário municipal – Pipoca, Bagaceira, Gilsinho, Doutor Baena e Marinalva, além dos vereadores licenciados Chicão (atual secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico) e Luiz Macarrão (atual secretário municipal de Obras e Infraestrutura).

Também participaram os deputados federais Dagoberto Nogueira, Dr. Luiz Ovando e Geraldo Rezende e os deputados estaduais Zé Teixeira, Mara Caseiro e Pedro Pedrossian Neto.

A união de esforços e o comprometimento demonstrado por todas as partes envolvidas prometem impulsionar Caarapó rumo a um futuro de prosperidade e bem-estar para seus cidadãos.