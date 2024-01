Prefeito André Nezzi e vice Gordo da Tigre acompanham Barbosinha, governador em exercício, em inauguração e lançamento de obras em Caarapó

O prefeito de Caarapó, André Nezzi, ao lado do vice-prefeito Gordo da Tigre e de outras lideranças políticas, acompanhou na manhã desta sexta-feira (5) o governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, na inauguração das obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Professor Joaquim Alfredo Soares Vianna. Antes, as autoridades visitaram as dependências da sede local da Polícia Militar, recentemente transformada em Companhia Independente.

No ato da inauguração da unidade escolar, Barbosinha – como é conhecido – assinou autorização para licitação de obra de ampliação e pré-operação de Estação de Tratamento de Esgoto do Programa Avançar Cidades – 3ª Etapa – Lote I da Sanesul e da autorização para licitação da obra de execução de 25.801,81 metros de rede coletora de esgoto e 1.402 ligações domiciliares de esgoto do Programa Avançar Cidades – 3ª Etapa – Lote III da Sanesul.

Estima-se que as benfeitorias custarão em tono de R$ 40 milhões, beneficiando a população de Caarapó com obras de saneamento básico, cuja importância é crucial para promover a saúde pública, melhorar a qualidade de vida e preservar o meio ambiente. Não se trata apenas de uma questão de infraestrutura, mas também desempenha um papel fundamental na promoção da saúde, no desenvolvimento sustentável e na melhoria geral da qualidade de vida das comunidades.

No seu discurso, André Nezzi destacou as parcerias formalizadas entre o município e o governo do Estado, que resultam importantes benfeitorias para a população de Caarapó, tanto na área de educação quanto no setor de infraestrutura.

Já o governador em exercício disse que “educação é movida pelo trabalho e dedicação. Trabalhar em um ambiente escolar, ser diretor de uma escola, não é apenas um componente salarial, é preciso ter amor. Quando se fala da horta, quando fala da sala de informática, isso é ato de amor”, pontuou.

A Escola Joaquim Vianna é a segunda maior unidade em número de alunos da rede estadual em Caarapó. Foram investidos na reforma cerca de R$ 6 milhões e o secretário Hélio Daher confirmou que Caarapó atingiu 100% das escolas estaduais reformadas. “Estamos com 125 unidades escolares no Estado com alguma intervenção e outras 40 concluídas e prontas para entrega”, concluiu.

A solenidade de reinauguração da escola, que completa 50 anos de história e memória, contou com a apresentação musical de estudantes.

Além do prefeito André Nezzi do vice Gordo da Tigre, a solenidade realizada na Escola Joaquim Vianna foi prestigiada pelo presidente da Câmara, Gilberto Segóvia, pelos vereadores Negão, Bagaceira, Pipoca, Toninho Lima, Gilsinho, Nilsinho, secretários municipais, representantes da unidade escolar e de outros estabelecimentos, como o diretor Luís Carlos de Andrade, e secretários de Estado, a exemplo de Hélio Peluffo (Infraestrutura e Logística) e Hélio Queiroz Daher (Educação).