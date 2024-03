Prefeito André Nezzi comemora aprovação de projetos do PAC Seleções para Caarapó

Na semana passada, o prefeito de Caarapó, André Nezzi, expressou sua satisfação com a aprovação dos projetos do município no âmbito do Programa PAC Seleções do governo federal. Ele anunciou que as ações submetidas à União no ano passado foram aprovadas pela equipe técnica do Programa de Aceleração do Crescimento. Isso resultou na aprovação de importantes iniciativas, incluindo a construção de uma nova creche no bairro Capitão Vigário, uma unidade de saúde a ser erguida em local a ser definido, possivelmente no Jardim Santa Marta, além de um veículo para transporte escolar, uma unidade móvel odontológica e uma ambulância do tipo SAMU para a comunidade.

O prefeito Nezzi reconheceu o papel fundamental dos deputados federais Dagoberto Nogueira, Vander Loubet e Geraldo Resende na aprovação desses projetos junto à União. Além disso, a Câmara Municipal de Vereadores também desempenhou um papel crucial na articulação política para encaminhar essas demandas.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, uma iniciativa do governo federal, destaca-se como um mecanismo vital de investimento em obras essenciais para a população brasileira, com foco nas áreas de saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos.

Fruto de uma colaboração entre o governo federal, estados, municípios e movimentos sociais, o PAC Seleções seleciona projetos com base em propostas enviadas pelos estados e municípios, passando por uma análise rigorosa para assegurar que os investimentos atinjam aqueles que mais necessitam, priorizando regiões com maior vulnerabilidade social.

Com um montante de R$ 23 bilhões distribuídos em 27 modalidades, o programa visa a geração de empregos, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção da transição ecológica, a neoindustrialização, o crescimento com inclusão social e o desenvolvimento sustentável.

Destacam-se na área da saúde a construção e reforma de unidades básicas de saúde, hospitais e centros de especialidades. Na educação, o programa contempla a construção e reforma de creches, escolas e universidades. Em mobilidade, prevê-se a implementação de corredores de ônibus, ciclovias e melhorias em portos e aeroportos.

Programas de habitação popular, saneamento básico e urbanização de favelas estão entre as prioridades para melhorar a qualidade de vida. Além disso, o acesso a direitos é promovido por meio de iniciativas de combate à fome e à pobreza, inclusão digital e promoção da cidadania.

O PAC Seleções representa um importante instrumento para impulsionar o desenvolvimento do país, priorizando áreas essenciais e promovendo o bem-estar da população brasileira.