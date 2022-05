Prefeito Alan recebe visita da Miss Dourados Infantil

Stephany Ruiz, de 11 anos, vai representar o Brasil na etapa internacional em Punta Cana

O Prefeito Alan Guedes recebeu nesta quarta-feira (20) a Miss Dourados Infantil 2020, Stephany Ruiz. A menina de 11 anos, também já conquistou o título de Miss Infantil MS 2021 (etapa estadual) e Miss Brasil Beleza Marina 2022 (etapa nacional), que aconteceu em Curitiba. Ela vai representar o Brasil na competição internacional, que acontece em Punta Cana, na República Dominicana, em outubro deste ano.

“É um orgulho termos uma representante de Dourados em uma competição internacional, levando o nome da nossa cidade. Ficamos muito felizes, é um incentivo para as meninas da nossa cidade terem uma referência”, disse o prefeito.

Stephany conta que tudo começou com o pedido para a mãe criar um Instagram para ela. “Minha mãe não queria muito, mas criou um Instagram para mim e depois eu pedi para me inscrever no Miss Dourados e ganhei”, relata. Ela estava acompanhada dos pais e dos organizadores do concurso em Dourados.

A mãe de Stephany, Ana Cláudia Ruiz, ressaltou que no início ficou preocupada com a exposição da filha, por ela ser muito nova. “Hoje eu vejo que é isso que ela gosta de fazer e tenho muito orgulho dela. Vejo que ela melhorou nas questões de autoestima, organização e responsabilidade com os compromissos, porque ela vai representar a cidade e agora o país. Além disso, tem a questão dela acabar sendo uma referência para as outras meninas da idade dela”, acredita.

O diretor regional, Ângelo Mariano, e a coordenadora regional, Patrícia Luna, são responsáveis pela organização do concurso em Dourados desde 2017. “Já estamos preparando o concurso deste ano, que deve acontecer no segundo semestre. Quem tiver interesse já pode fazer a pré-inscrição pelo instagram @missdouradosoficial, onde explicamos como funciona as etapas e as provas”, ressalta Ângelo.

Quem quiser acompanhar o instagram da Stephany é o @stephany_ruiz