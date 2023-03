Prefeito Alan participa da posse do diretor do Foro da comarca de Dourados

Juiz César de Souza Lima foi empossado pelo presidente do TJMS desembargador Sérgio Fernandes Martins

O prefeito Alan Guedes participou da cerimônia de posse do novo diretor do Foro da comarca de Dourados, o juiz César de Souza Lima, que foi empossado pelo presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), o desembargador Sérgio Fernandes Martins, nesta segunda-feira (6).

“O Gabinete de Integração da Administração do TJMS visa descentralizar, entregar e mostrar o trabalho que a justiça tem feito em atenção aqueles que mais precisam do nosso trabalho”, destacou o prefeito.

A comarca de Dourados foi a segunda do interior de MS a receber o Gabinete de Integração da Administração do TJMS, prática que objetiva conhecer os ambientes do Poder Judiciário estadual, realizar atendimentos e despachos em locais diferentes, sempre próximos dos servidores, magistrados e da população, com a finalidade de adequar e dar agilidade aos serviços jurisdicionais.

“É através desse instrumento que nós vamos operacionalizar as ações do Judiciário. Por meio do Gabinete de Integração nós estaremos presentes, de alguma forma, na comarca”, afirmou Martins.

O juiz César de Souza Lima, titular da 5ª Vara Cível, agora no cargo de Diretor do Foro da comarca de Dourados destacou o trabalho da Administração do Tribunal de Justiça neste início de biênio e o trabalho que o espera na direção do foro. “Neste ato, a preocupação que me assoma é continuar o trabalho daquelas magistradas e magistrados que me antecederam na direção do foro e continuar o trabalho árduo que fizeram. Na busca de soluções, espera-se o auxílio de todos, a fim de que possamos, em continuidade ao que antes se fez, ouvirmos e buscarmos juntos soluções adequadas aos nossos problemas e do nosso público-alvo, os jurisdicionados”, concluiu.

Participaram da solenidade o 1° vice-presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado Renato Câmara, o Corregedor-Geral de Justiça, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, a presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), Mariel Cavalin dos Santos, o juiz auxiliar da Presidência do TJMS, César Castilho Marques, o secretário-geral e corregedor-geral da OAB/MS, Luiz Renê Gonçalves do Amaral, e autoridades locais.