Prefeito Alan participa da abertura da parceria com Instituto Tiago Camilo em Dourados

Projeto irá beneficiar 150 alunos da Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo com aulas de judô

O Prefeito Alan Guedes esteve nesta sexta-feira (20), na Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, onde aconteceu a abertura oficial do projeto de judô em parceria com o Instituto Tiago Camilo. A proposta vai beneficiar 150 alunos da escola com aulas de judô, que serão ministradas pelo coordenador do projeto em Dourados, professor Alexandre Ferreira Cano, da Judô Cano.

“O Instituto Tiago Camilo, sob a liderança desse grande atleta brasileiro, que é um orgulho nacional, traz para Dourados esse projeto que irá beneficiar 150 crianças do nosso município e eu tenho certeza que será uma disciplina, que assim como todo o apoio pedagógico, dará aos nossos alunos mais oportunidades”, ressaltou o prefeito.

Dourados é a quarta cidade do Estado a receber o projeto, segundo informou o Coordenador Estadual do Mato Grosso do Sul, Igor Rocha, que é judoca e amigo de Tiago Camilo. “Começamos no ano passado em Campo Grande, a parceria para expandir o instituto pelo Brasil e esse ano estamos em Jardim, Corumbá e agora Dourados, que não poderia ficar de fora, pela história que tem no judô e principalmente pelos profissionais que tem aqui, como o sansei Alexandre Cano”, ressaltou.

Também estavam presentes no evento o Coordenador Estadual do Espírito Santo, Ibsen Pettersen, o vice-presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, Roger Augusto Ziemann, a diretora da Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, Tânia Aparecida de Miranda Rezende e o secretário de Governo, Wellignton Rocha.