Prefeito Alan Guedes sanciona Lei que altera a carreira do Grupo Administração Tributária de Dourados

O Prefeito Alan Guedes e secretário municipal de Fazenda, Everson Cordeiro, receberam nesta quinta-feira (28), os auditores fiscais do município para a assinatura da Lei complementar Nº 430, de 27 de abril de 2022, que altera a carreira do Grupo Administração Tributária do município de Dourados. A Lei, que foi aprovada na Câmara Municipal, entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do município

“Eu acredito muito no potencial do fisco, porque é o trabalho do fisco que garante a execução das políticas públicas. É com a fiscalização e a arrecadação eficiente que temos receita para fazer investimento. Nossa proposta é deixar de gastas apenas com despesas obrigatórias e consequentemente ampliar nossa capacidade de investimento. Nosso município tem potencial para trabalharmos com recursos próprios e essa é uma das metas da nossa gestão”, ressaltou Alan.

Para o secretário Everson Cordeiro, a Lei é um reconhecimento do trabalho do servidor e da Administração Tributária do município. “Estamos trabalhando o resgate do fisco, dando valor a estrutura com a criação de 30 vagas para auditor fiscal, com previsão de abertura de concurso no mês de maio. A Lei complementar Nº 430, de 27 de abril de 2022, sancionada pelo prefeito Alan demonstra a valorização e o reconhecimento do trabalho realizado pelos auditores”, ressalta.

Representando os auditores, o auditor fiscal, José Roberto Barbosa, agradeceu o empenho do prefeito e do secretário para atender as demandas da categoria. “Agradecemos o prefeito Alan e o secretário Everson, que fizeram esse compromisso com a categoria e vem cumprindo paulatinamente as demandas, que são grandes conquistas para nós. É importante que cada conquista seja segmentada e destacando principalmente a recomposição do teto. Essa mudança na Lei vêm para valorizar o trabalho do fisco e acredito que ainda vamos conseguir avançar em outras áreas”, disse José Roberto Barbosa, auditor fiscal.