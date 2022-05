Prefeito Alan Guedes recebe ambulância para priorizar o atendimento à saúde indígena

O repasse foi feito pelo Governo do Estado, na data em que é celebrada o Dia do Índio

O prefeito Alan Guedes recebeu do Governo do Estado uma ambulância que irá priorizar o atendimento da saúde indígena em Dourados. A entrega ocorreu em Campo Grande nesta terça-feira (19), data em que é celebrado o Dia do Índio.

“Dourados tem a maior aldeia urbana do país e a entrega de uma ambulância voltada para a saúde indígena é de extrema importância para conseguirmos atender cada vez mais a população”, ressaltou o prefeito.

Cada veículo teve investimento de R$ 390 mil, considerado o valor do automóvel e da adaptação para o transporte básico de pacientes.

“Estamos continuando um trabalho que já entregou 10 ambulâncias em Mato Grosso do Sul. Em Dourados, esses veículos vão atender as comunidades indígenas. A gente faz essas entregas, convênios, transferência de equipamentos, para aproximar a saúde das pessoas”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.

Dia do Índio

Lideranças indígenas realizaram ação em comemoração ao Dia do Índio. As ações ocorreram na aldeia Jaguapiru e contou com apresentações de danças típicas. O secretário de Desenvolvimento, Cleriston Recalcatti, o secretário de Cultura, Francisco Chamorro, e o presidente da Funed, Luis Arthur Spinola, representaram o prefeito Alan Guedes no evento. “O apoio à comunidade indígena é importante para garantir a manutenção da cultura e atividades típicas”, pontuou Cleriston.

Estiveram presentes o Capitão Ramão Fernandes, o vice Capitão, Ivan Clever, e o vereador e líder do prefeito na Câmara, Sérgio Nogueira, participaram do evento.