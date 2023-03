Prefeito Alan Guedes participa de celebração dos 30 anos da UEMS

O Prefeito Alan Guedes participou, nesta segunda-feira (27), da Solenidade Oficial de comemoração dos 30 anos da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Ao lado do governador Eduardo Riedel, ele destacou a representatividade da universidade para o município e lembrou da história que tem com a instituição como ex-acadêmico e ex-professor.

“Lembro de tudo que vivi há quase 20 anos, quando tive a oportunidade de estudar aqui na UEMS, participei da primeira edição do projeto ‘UEMS na Comunidade’. Se eu pudesse voltar no tempo faria exatamente a mesma coisa. Cada vez que venho aqui, reencontro profissionais que vivenciaram essa época comigo, seja como aluno ou docente. Essa instituição é um patrimônio para nós, por toda a história que já teve, chegando hoje aos 30 anos, é do povo de Mato Grosso do Sul. Por isso repito, a sede da UEMS nunca pode sair de Dourados, nuca pode sair do interior. Isso reforça o compromisso de interiorizar a Educação”, salientou o prefeito.

O reitor da universidade, Laércio Alves de Carvalho destacou o caráter emotivo da cerimônia e relembrou de vários episódios que a instituição viveu até chegar aos 30 anos. “Que felicidade viver isso hoje! A criação da nossa UEMS era um sonho de muitos que o então governador Pedro Pedrossian concretizou. De lá para cá muitos trabalharam para que a instituição crescesse, todos juntos fizeram a universidade que está aqui consolidada, estruturada e que cumpre seu papel. E com o apoio de todos os servidores e das autoridades, principalmente do Governo do Estado, que trazem investimentos vamos continuar levando ensino público inclusivo, gratuito e de qualidade”.

Durante a cerimônia, Riedel realizou entregas que totalizam R$ 17 milhões para a universidade, entre elas a de dois novos ônibus e duas vans que vão apoios as ações itinerantes, como o projeto de extensão ‘UEMS na Comunidade”. O governador falou do apoio que a instituição concede ao estado, ajudando no desenvolvimento, qualificando a mão de obra e promovendo debate pautado tecnicamente para o fortalecimento de vários setores.

“Cheguei no estado há 30 anos para morar definitivamente, acompanhei essa trajetória e vejo o quanto essa universidade contribui para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Não podemos deixar nunca de tratar como prioridade todo esse ambiente no qual estamos inseridos de educação, ciência , tecnologia e inovação. Um estado que deseja ser maduro, forte e atuante, tem que ter essa vibração dos acadêmicos, a força do conhecimento, solução para os problemas e inclusão. Esse papel a UEMS tem cumprido muito bem, desenvolvendo isso para o estado. Não consigo enxergar uma sociedade que avance, sem ter muito sólido na base, esse sistema educacional”, disse, Riedel.

Show

Na continuidades das comemorações de 30 anos da UEMS , o cantor Almir Sater realiza um show nesta segunda-feira, 27 de março, às 19h, na Cidade Universitária de Dourados. A apresentação é gratuita e conta com apoio da Prefeitura de Dourados e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), incentivo do Governo do Estado e realização da Reitoria da UEMS, Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.

Haverá praça de alimentação montada com barracas organizadas pelos acadêmicos e atléticas ligadas à instituição. Não será autorizado fornecedores de alimentação externos nas dependências da UEMS, bem como o consumo de bebidas alcoólicas.