Prefeito Alan Guedes assina ordem de serviço para contratação da empresa responsável pelo picador de galhos

Picador funciona no Ecoponto do Parque das Nações I

O Prefeito Alan Guedes assinou nesta quarta-feira (5), a ordem de serviço para a contratação da empresa especializada na administração e operação do picador de galhos do município. A empresa M&N Transportes e Serviços Ltda – APP fica autorizada ao fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, implementos, veículos, ferramentas, combustíveis e equipe técnica com trabalhadores habilitados para o serviço.

“As pessoas que trabalham com a poda ou corte de árvores, devem levar os galhos até o picador, onde a prefeitura dará a destinação adequada”, avisa o prefeito.

O valor contratual da empresa do picador de galhos de árvores é de R$ 975 mil anual, para prestação de serviços, manutenção e preservação do espaço de operação do picador.

Ecopontos

Por meio da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), a Prefeitura mantém três Ecopontos para o descarte correto de alguns resíduos, que não são recolhidos pela coleta de lixo comum. A finalidade dos Ecopontos é agilizar e dar apoio, recebendo os restos das podas de árvores, resíduos de obras, reformas, roçadas e limpezas em geral.

O descarte de galhos fica na Rua Honduras, Parque das Nações I, próximo ao túnel de acesso ao bairro. “Jogar restos de poda e galhos de árvores em local impróprio pode gerar multa”, informa o secretário Márcio Antônio do Nascimento.

O horário de funcionamento dos Ecopontos é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 17h. Lembrando que o limite máximo permitido é de 2 m³ por pessoa/dia.