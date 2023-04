Prefeito Alan entrega 142 coletes balísticos para a Guarda Municipal de Dourados

Equipamentos foram comprados com recursos de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke

O Prefeito Alan Guedes entregou nesta terça-feira (5), no auditório da Prefeitura, 142 coletes balísticos nível 3A, para os agentes da GMD (Guarda Municipal de Dourados), que foram comprados com recursos provenientes de uma emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke.

“Tem muito trabalho envolvido no cotidiano da Guarda Municipal. A instituição é séria e respeitada, resultado de um trabalho que vem sendo realizado a longo prazo, esse respeito que a Guarda tem é um trabalho desde a criação, um trabalho fundamental dos comandantes anteriores e reconhecer isso é um motivo de alegria. Esse patamar que a GMD tem hoje, nos proporciona conseguir as emendas dos parlamentares, como essa da senadora Soraya Thronicke”, pontuou Alan.

A senadora não estava presente, mas enviou um vídeo ressaltando a importância do trabalho da Guarda Municipal na segurança pública do município.

A Diretora-geral da GMD, Graziele Cespedes Nascimento, falou sobre a importância do investimento e agradeceu a confiança do Prefeito no trabalho da Guarda. “Recebemos essa emenda do orçamento da União, por meio da Senadora Soraya, que possibilitou um convênio na plataforma Brasil no valor de R$ 297 mil com contrapartida de R$ 600 da prefeitura. Com esse recurso adquirimos os 142 coletes, que estão sendo entregues e ainda quatro espingardas calibre 12 e quatro carabinas 9mm, que ainda estão passando pelos trâmites legais para serem adquiridas”, explicou.

Os coletes entregues hoje são mais modernos, leves e com validade para os próximos cinco anos, proporcionando maior segurança aos agentes e atualizando o material bélico da instituição.

Estavam presentes na cerimônia de entrega, os vereadores Sérgio Nogueira, Olavo Sul, Maurício Lemes e Marcelo Mourão.