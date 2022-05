Prefeito Alan assina contrato com a Sanesul para Universalização do esgoto em Dourados

Acordo antecipa o prazo de adequação de 2033 para 2025

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, recebeu nesta terça-feira (19), o gerente regional da Sanesul, Madson Valente, para assinatura do contrato com a Sanesul para Universalização do esgoto em Dourados, que antecipa o prazo de adequação de 2033 para 2025. As metas garantem o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta tratamento de esgoto.

“Estamos assinando o contrato, que será publicado no diário oficial e encaminhado a agência reguladora estadual, que é a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) terá a incumbência de acompanhar se a Sanesul está fazendo os investimentos que estão sendo compactuados com a cidade de Dourados”, explica Madson Valente.

O prefeito Alan ressaltou que já existe a cobertura de 87% do serviço em Dourados. “A universalização vem para potencializar os investimentos no município proporcionando mais saúde e qualidade de vida à população. Hoje existe a cobertura de 87% do serviço de esgoto sanitário e 99% no serviço de abastecimento de água”, pontuou Alan.

A antecipação do prazo em contrato, além de agilizar o serviço e proporcionar mais qualidade de vida às pessoas, só foi possível graças a iniciativa da Sanesul de colocar em funcionamento a PPP (Parceria Público Privada) que prevê a contratação de uma empresa especializada para operacionalizar toda o sistema de esgotamento sanitário. Com a PPP não só Dourados, mas sim todo Estado será referência nacional no tratamento e destinação correta do esgoto.

Importância do novo marco

Aprovado no Brasil em 2020, o novo marco tem como proposta promover a universalização do setor, garantindo que 99% do país tenha acesso à água potável e 90% tenha acesso à coleta e tratamento de esgoto até o final de 2033.

Essa universalização, por sua vez, vai proporcionar diversos benefícios como: melhoria na qualidade de vida, saúde, bem-estar e econômico para o Brasil, uma vez que, de acordo com estudos, a cada R$ 1 investido em saneamento, R$ 4 são economizados com a saúde do país.

Segundo dados de 2018 do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), atualmente mais de 16% da população ainda não tem acesso à água tratada, e apenas 46% dos esgotos gerados no país possuem tratamento.