Pré-temporada do Palmeiras está chegando ao fim, e atletas encerram período de treinos virtuais

Após um período com treinos virtuais, auxiliados pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube, os atletas do Palmeiras farão uma atividade nestes moldes pela última vez nesta sexta-feira.

Segundo a Gazeta Esportiva, enquanto os rivais já se apresentaram presencialmente em seus respectivos centros de treinamento, o Palmeiras optou por este cronograma específico, com treinos remotos antes da reapresentação na Academia de Futebol.

Após esta sexta-feira, os jogadores serão liberados pelo clube para uma folga de ano novo, assim como foi no período do Natal. Então, só se reapresentarão no dia 2 de janeiro para que os períodos de treinos em 2023 tenham início.

A decisão pelas atividades virtuais foi discutida entre o Núcleo de Saúde e Performance, a comissão técnica e a direção do clube. O objetivo é também permitir com que os atletas permaneçam mais tempo com os amigos e os familiares, diminuindo o que é chamado de fadiga social

O Palmeiras faz a sua estreia em 2023 no dia 14 de janeiro, quando enfrenta o São Bento, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no Allianz Parque, e a bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

Mais tarde, no dia 28 de janeiro, o Palestra terá logo de cara sua primeira final da temporada. Contra o Flamengo, decidirá o campeão da Supercopa do Brasil.