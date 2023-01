Pré-matrícula para CEIM e escolas municipais abre nesta quarta-feira em Dourados

Inscrições são feitas exclusivamente online e a designação de vagas acontece segundo informações fornecidas pelos pais

O período de pré-matrícula da Reme (Rede Municipal de Ensino) começa nesta quarta-feira (4) de forma online. Pais e responsáveis devem fazer a inscrição dos alunos exclusivamente no site da Prefeitura Municipal de Dourados e, após a designação, confirmar a matrícula na unidade escolar escolhida.

De acordo com o calendário disponibilizado no Edital de Matrícula da Semed (Secretaria Municipal de Educação), o período de inscrições abre nesta quarta e foram definidas três datas para a divulgação de designações de acordo com as opções escolhidas. Na pré-matrícula, pais e responsáveis devem escolher três unidades escolares como opções para os alunos e uma delas, de acordo com a disponibilidade de vagas, será designada para matrícula.

A primeira designação acontece no dia 13 de janeiro, sexta-feira, e a confirmação de matrícula nos Centros de Educação Infantil (CEIM) e nas escolas municipais acontece entre os dias 16 e 18. A segunda designação será no dia 20 de janeiro e a confirmação de matrícula entre os dias 23 e 25. A terceira e última designação acontece no dia 27 de janeiro e o período de matrícula acontece entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro.

Em 2023, o ano letivo começa no dia 6 de fevereiro. Na primeira semana o cronograma na Secretaria de Educação prevê encontros de formação para os professores da Rede Municipal. As aulas começam efetivamente no dia 13, segunda-feira.

Orientações

No preenchimento da pré-matrícula, a escolha das três opções de escolas municipais ou de CEIM devem ser feitas de acordo com a preferência dos pais e responsáveis e a designação é feita pelo sistema, seguindo a disponibilidade de vagas. “Muito importante que na hora da pré-matrícula, os pais prestem atenção neste item e não preencham as três opções aleatoriamente. Escolham quais escolas seriam as mais adequadas para os seus filhos de acordo com a proximidade. O sistema vai seguir essas escolhas para apontar a unidade designada”, explica a secretária de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes.

De acordo com ela, as informações inseridas no sistema são de responsabilidade dos pais. “São com esses dados que o sistema distribui as vagas nas escolas e CEIM´s de Dourados, por isso orientamos a não escolherem escolas longe uma das outras, já que o sistema não detecta essas inconsistências e opera de acordo com as opções preenchidas. Se as opções forem uma em cada bairro, a vaga vai sair em uma delas”, completa.

A Rede Municipal de Ensino conta com 46 escolas, na zona urbana, zona rural e áreas indígenas, 39 CEIMs (Centro de Educação Infantil Municipal) e nove instituições conveniadas. Ao todo, em 2022 foram atendidos mais de 33 mil alunos.