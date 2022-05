Pré-candidato professor Léo aposta no diálogo e critica métodos do PT

As entidades representativas do funcionalismo público, nas suas diferentes categorias, não precisam ser inimigas dos prefeitos ou dos governadores, no caso dos servidores estaduais. “Pelo contrário. Termos sim objetivos comuns e o principal deles é a melhoria da educação. Se o objetivo é comum, porque não ter o diálogo como meio de elaborar políticas públicas que contemplem os direitos dos servidores?

A indagação foi feita pelo ex-candidato a vice-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Leonardo Pescinelli (o “professor Léo”), que conhece de perto a realidade dos profissionais da educação do estado. Graduado em filosofia e em Ciências Sociais pela Universidade Sagrado Coração (USC), acadêmico do Curso de Direito e lecionando há mais de 12 anos, o pré-candidato educador tem se destacado na luta pelas minorias sociais cotistas e a militância constante pelas demandas da classe desses profissionais. Para ele, há um “reducionismo histórico” nas pautas de reivindicação tanto dos sindicatos como da Federação dos servidores públicos estaduais, a FETEMs.

“É claro que é louvável as ações dessas entidades em defesa de todas as categorias, mas a luta delas por algumas categorias precisa ser aprofundada. A educação não é apenas do (a) Professor (a) em sala de aula. A categoria dos (as) Funcionários da Educação é formada por auxiliares administrativos, merendeiras(os), auxiliares de serviços gerais, de apoio e vigilância, e cada um deles(as) é fundamental para a escola, pondera o pré-candidato. “No caso do Estado, essas categorias precisam ter mais destaque nas pautas entregues aos governadores”, avalia.

“É necessário ter alguém na assembleia não só com o conhecimento das legislações e das demandas da classe, mas que tenha a capacidade de dialogar com outros candidatos de partidos diferentes e com o próprio governador e seus representantes para articular benfeitorias para a educação, coisa que o PT já demonstrou não saber fazer por várias vezes”, disse o candidato, citando diretamente o Partido dos Trabalhadores, que tem nos servidores boa parcela de seu eleitorado. A assembleia, a voz do partido nesse tema é o deputado Pedro Kemp.

“Paramos no tempo. A lógica invariavelmente tem sido a do enfrentamento, que é sim necessário quando se esgotam as possibilidades de diálogo”, avalia professor Léo. “Mas temos que convir que a intransigência, sobretudo se motivada por paixões partidárias, acaba por emperrar, por “engessar” o que poderia ser resolvido na mesa do diálogo”, considerou, mostrando que, se aprovada sua candidatura na convenção do AGIR e se ganhar nas urnas, os servidores terão um representante mais chegado ao diálogo do que no “quanto pior melhor”. O AGIR é presidido no estado pelo ex-candidato a prefeito Jeferson Bezerra, que nesta eleição é pré-candidato a uma vaga no Senado Federal.