Pré-candidato do PP à Câmara, Walter Carneiro Júnior cumpre agenda política em Ivinhema

O pré-candidato do PP a deputado federal, Walter Carneiro Júnior, cumpre agenda política no município de Ivinhema nesta sexta-feira (13), onde mantém conversações com o prefeito Juliano Ferro e lideranças locais.

Ex-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), o progressista foi ao Vale do Ivinhema a convite do prefeito para participar, entre outras agendas públicas, de encontro político na Estância Preto Ferro, saída para Naviraí, com o pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, Eduardo Riedel, e com o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), em campanha à reeleição.

Walter Carneiro Júnior disse que nutre um carinho especial pela cidade de Ivinhema, para onde destinou expressivos investimentos em obras de saneamento, incluindo de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, atendendo determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O seu projeto político insere Ivinhema como pauta prioritária na busca de recursos federais que atendam aos interesses do prefeito Juliano Ferro, vereadores, demais autoridades e os moradores do município.

“Foi uma agenda muito produtiva, na qual nosso futuro governador Eduardo Riedel, nosso deputado Zé Teixeira e eu podemos conversar com as pessoas. O Vale do Ivinhema é uma importante região no contexto econômico de Mato Grosso do Sul e pode contar com nosso apoio”, colocou o ex-presidente da Sanesul, que deseja lutar em Brasília pelas demandas locais, caso seja eleito deputado federal.

Investimentos

Durante sua gestão à frente da Sanesul, o município recebeu mais de R$ 27,50 milhões em obras de água e esgoto.

Com recursos próprios da empresa como parte do programa Avançar Cidades, Walter Carneiro Júnior assinou em novembro de 2021 ordem de serviço para a execução de obras de melhorias na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) local.

O contrato inclui ainda a execução de rede 91,8 km de rede coletora de esgoto, 5.249 ligações domiciliares e a construção de quatro elevatórias, além de obras complementares do sistema.

Esses investimentos fazem parte da ‘Rota do Saneamento’ da Sanesul, empresa que cumpre um extenso cronograma de entrega de obras nos 68 municípios em que opera.

Assim como outros municípios atendidos pela Sanesul, Ivinhema também é foco da companhia para ter o serviço de esgotamento sanitário universalizado.

A determinação do governador Reinaldo Azambuja é que todas as obras contratadas sejam entregues até o fim do sem mandato.

O saneamento básico, segundo Walter Carneiro Júnior, é um serviço de infraestrutura muito importante para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, e proporciona benefícios como a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente.

Na mesma cerimônia, também foi assinada outra ordem de serviço, no valor de R$ 515 mil reais, para execução de 3.965 metros de rede de distribuição de água.

Walter Carneiro Júnior também autorizou à época o processo de licitação pública no valor de R$ 450 mil reais para instalação de central geradora fotovoltaica na cidade.