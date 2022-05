Pré-candidato ao Governo do Estado, Capitão Contar reúne time do PRTB em evento na Capital

A construção de uma ampla frente de apoio à reeleição do presidente Bolsonaro e da eleição do pré-candidato Capitão Contar ao Governo do Estado foi consolidada em evento realizado na última quinta-feira (21), no Hotel Deville em Campo Grande com todos os pré-candidatos e correligionários do PRTB. O evento foi um dia de formação com orientações jurídicas, planejamento de marketing e fortalecimento do grupo que está sendo construído para concorrer às eleições em 2022.

O pré-candidato a Governo e presidente estadual do PRTB, Capitão Contar disse em seu discurso, “essas eleições prometem boas surpresas! O povo quer renovação e não acredita mais nas velhas promessas. Força, ética, coragem, determinação e motivação, nós já temos! Sinto e vejo isso em cada um de vocês e nas milhares de mensagens que recebo diariamente. Esse apoio gratuito e voluntário eu não vejo espontaneamente em outras campanhas. Já fizemos história uma vez, sem fundo eleitoral, sem verba milionária e sem palanques politiqueiros. Iremos repetir!”

Iara Diniz Contar, pré-candidata a deputada estadual destacou a conduta do Capitão Contar como exemplo a ser seguido pelos futuros candidatos. “Capitão Contar é um orgulho para todos os seus eleitores. Pela conduta, por ser um homem que não se rendeu ao sistema, não se curvou. Íntegro! Lutando pela população, sendo um agente transformador em Mato Grosso do Sul e referência em todo o Brasil”, declarou.

Beto Figueiró, pré-candidato a vice-governador, ressaltou a importância do encontro que reuniu lideranças e pré-candidatos do PRTB. “Hoje é um momento histórico. Nós trazemos aqui uma boa nova. Essa boa nova representa que dá sim para fazer da política um instrumento do bem comum. O que nós mostramos aqui é que existem bravos, pessoas de bem, pessoas preocupadas com os destinos de nosso estado, nossa nação. Pessoas que querem dar apoio incondicional ao presidente Bolsonaro e ao Capitão Contar”.

Sobre a escolha de trazer Contar para o PRTB e dar espaço para ele ser pré-candidato ao Governo do Estado, foi uma escolha natural pelos posicionamentos e atitudes do Deputado na Alems. “O enfrentamento que o Capitão Contar fez em três anos de Assembleia Legislativa, sem se deixar contaminar ou corromper com o mando de uma organização que é tudo, menos política. A sua isenção e independência foi o que me motivou a fazer inúmeros convites para que ele viesse para o PRTB, ocupar seu lugar legítimo como o representante da direita no estado”.

O pré-candidato a deputado federal Elano Holanda de Almeida sintetizou o objetivo do grupo que está se formando “Com Contar aqui e Bolsonaro lá, nós temos certeza que a mudança que começou com Bolsonaro será trazida para Mato Grosso do Sul”.